В Курской области из-за короткого замыкания загорелся дом

В еще одном доме из-за неисправного дымохода сгорела кровля

За минувшие сутки в Курской области произошло два пожара в жилых домах. Из-за короткого замыкания электропроводки загорелся дом в Курском районе. В ликвидации пожара принимали участие огнеборцы местной пожарной части и добровольная пожарная дружина Полевского сельского совета. В результате пострадала хозяйка дома. С ожогами ее доставили в больницу.





Неисправность дымохода отопительной печи привела к пожару в доме в Конышевском районе. Огонь уничтожил кровлю.





Всего, отмечают в региональном МЧС, с начала года в Курской области по причине короткого замыкания зарегистрированы более 320 пожаров, неисправность печного отопления стала причиной порядка 100 пожаров.