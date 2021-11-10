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Лента новостей / Происшествия

В Курской области из-за короткого замыкания загорелся дом

В еще одном доме из-за неисправного дымохода сгорела кровля

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За минувшие сутки в Курской области произошло два пожара в жилых домах. Из-за короткого замыкания электропроводки загорелся дом в Курском районе. В ликвидации пожара принимали участие огнеборцы местной пожарной части и добровольная пожарная дружина Полевского сельского совета. В результате пострадала хозяйка дома. С ожогами ее доставили в больницу. 

Неисправность дымохода отопительной печи привела к пожару в доме в Конышевском районе. Огонь уничтожил кровлю. 

Всего, отмечают в региональном МЧС, с начала года в Курской области по причине короткого замыкания зарегистрированы более 320 пожаров, неисправность печного отопления стала причиной порядка 100 пожаров.
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