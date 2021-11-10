В Курске на улице Крюкова обновят асфальт

Сейчас дорожники выполняют работы по фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия

В Курске на улице Крюкова приступили к дорожным работам. Там обновят асфальт, установят новые дорожные знаки и нанесут горизонтальную дорожную разметку из термопластика. Протяженность участка – 1,2 км.

Сейчас дорожники выполняют работы по фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия. Уже отфрезеровано 18 % от всего покрытия. После этого, рабочие приступят к укладке выравнивающего и верхнего слоев асфальта.

Подрядчик - организация ООО "ТЕРРА" - выполняет работы в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».