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Лента новостей / В регионе

В Курске на улице Крюкова обновят асфальт

Сейчас дорожники выполняют работы по фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия

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В Курске на улице Крюкова приступили к дорожным работам. Там обновят асфальт, установят новые дорожные знаки и нанесут горизонтальную дорожную разметку из термопластика. Протяженность участка – 1,2 км.
 
Сейчас дорожники выполняют работы по фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия. Уже отфрезеровано 18 % от всего покрытия. После этого, рабочие приступят к укладке выравнивающего и верхнего слоев асфальта.

Подрядчик - организация ООО "ТЕРРА" - выполняет работы в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
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