«Квадру» оштрафуют, если она не устранит 51 разрытие до 20 ноября

Согласно ранее подписанной дорожной карте «Квадра» должна выполнить благоустройство на 99 объектах до 15 ноября. На сегодня работа завершена на 48 участках

«Квадру» оштрафуют, если она не устранит 51 разрытие и не восстановит эти участки до 20 ноября. С представителями компании провел совещание заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов.





Согласно ранее подписанной дорожной карте «Квадра» должна выполнить благоустройство на 99 объектах до 15 ноября. На сегодня работа завершена на 48 участках, например, на улицах Павлуновского, Парковой, Белгородской, Тракторной и других.

На 25 объектах сроки не соблюдаются. Главной причиной отставания от графика представители «Квадры» называют отсутствие подрядчиков, готовых выполнить необходимый объем восстановительных работ.