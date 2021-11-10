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Лента новостей / В регионе

В Курске сквер имени Тукая могут доделать за бюджетные деньги

Инвестор отказался от финансирования проекта

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В прошлом году в Курске активно обсуждалось строительство нового сквера на проспекте Дружбы, который, как планировалось, появится благодаря помощи инвестора. На площадке областного центра компетенций даже были организованы общественные слушания по проекту места отдыха. Оно должно было носить имя татарского поэта Габдуллы Тукая. В центре сквера планировалось установить его бюст, а на площадке разместить лавочки, клумбы и другие элементы благоустройства.

Как сообщает телеканал ТАКТ, к настоящему времени известно, что инвестор отказался от финансирования проекта, но в администрации Курска решили не бросать идею на самотёк. Работу над созданием сквера на данной территории продолжили. Сейчас разрабатывается дизайн-проект.
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