Лента новостей / В регионе Сегодня, 18:03 11 ноября в Курской области прогнозируют от 6ºС мороза до 6ºС тепла Порывы ветра будут достигать 13 м/с Читайте также В Курской области завтра прогнозируют до 18°С тепла и сильный ветер В Курской области прогнозируют снег, порывистый ветер и заморозки В четверг, 11 ноября в Курской области ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Порывы ветра будут достигать 13 м/с.Ночью синоптики прогнозируют от 1ºС до 6ºС мороза, днем те же значения, но со знаком плюс. +0 -0