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Лента новостей / В регионе

11 ноября в Курской области прогнозируют от 6ºС мороза до 6ºС тепла

Порывы ветра будут достигать 13 м/с

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В четверг, 11 ноября в Курской области ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Порывы ветра будут достигать 13 м/с.

Ночью синоптики прогнозируют от 1ºС до 6ºС мороза, днем те же значения, но со знаком плюс.
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