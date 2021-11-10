11 ноября в Курской области прогнозируют от 6ºС мороза до 6ºС тепла

Порывы ветра будут достигать 13 м/с

В четверг, 11 ноября в Курской области ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Порывы ветра будут достигать 13 м/с.





Ночью синоптики прогнозируют от 1ºС до 6ºС мороза, днем те же значения, но со знаком плюс.