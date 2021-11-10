С 26 по 28 ноября пройдут публичные слушания по проекту Генплана Курска

Принять участие в публичных слушаниях по проекту Генплана можно при наличии QR-кода, сертификата о вакцинации или медсправки о перенесенном коронавирусе

Публичные слушания по проекту Генерального плана Курска пройдут в концертном зале «Свиридовский» (ул. Сонина, 4):





- 26 ноября в 18.00 (для жителей Железнодорожного округа);





- 27 ноября в 11.00 (для жителей Центрального округа);





- 28 ноября в 11.00 (для жителей Сеймского округа).





Принять участие в публичных слушаниях по проекту Генплана можно при наличии QR-кода, сертификата о вакцинации или медсправки о перенесенном коронавирусе не позднее полугода назад.





Проект Генплана опубликован на официальном сайте городской администрации.





В текстовой форме и в виде карт с проектом можно ознакомиться на экспозиции в комитете архитектуры и градостроительства на ул. Ленина, 69 с 14 до 17 часов в понедельник - четверг и с 14 до 16.30 по пятницам. Экспозиция начнет работать 11 ноября и будет доступна для горожан до окончания проведения публичных слушаний.





Предложения и замечания по предмету публичных слушаний куряне смогут озвучить в ходе проведения собрания участников публичных слушаний или оставив их в специальном журнале непосредственно в комитете архитектуры при посещении экспозиции проекта Генплана.





Ещё одна возможность оставить свои предложения по проекту – направить их в письменном виде в комитет архитектуры и градостроительства до 30 ноября включительно.