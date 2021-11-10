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С 13 ноября в Курской области частично отменяется локдаун

Откроются непродовольственные магазины вне ТЦ, торговые центры останутся закрытыми

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С 13 ноября в Курской области частично отменяется локдаун. Откроются непродовольственные магазины (кроме тех, что в торговых центрах), библиотеки, музеи. Фитнес-центры и бассейны будут загружены на 25%. 
 
По предварительной записи начнут работу парикмахерские, салоны красоты, автотехнические центры и мастерские, предоставляющие услуги населению по автосервису, в том числе по шиномонтажу, и другие предприятия бытового обслуживания населения. 
 
Возобновят деятельность заведения общепита, кроме фуд-кортов. Все они смогут работать для посетителей с QR-кодом, бумажным сертификатом о вакцинации или медицинской справкой, которая подтверждает, что человек болел коронавирусом не более 6 месяцев назад. 
 
Гражданам 60 лет и старше, не прошедшим вакцинацию и не переболевшим коронавирусом в течение последних 6 месяцев, рекомендовано соблюдать самоизоляцию. 

Остаются  закрытыми организации, расположенные в торговых и торгово-развлекательных центрах, за исключением работающих в них продовольственных и зоомагазинов, аптек, почтовых отделений, пунктов вакцинации, предприятий розничной торговли, реализующих детские товары с отделами по продаже питания. 
 
ЗАГСы и МФЦ продолжат работать в ограниченном режиме и по предварительной записи, но многофункциональные центры теперь будут принимать заявления на оформление сделок с недвижимостью и на социальные выплаты. 
 
Пока не возобновят работу театры, кинотеатры, концертные залы, цирк, боулинг, детские развлекательные центры, массажные и СПА-салоны, солярии, бани и сауны. Решение о возобновлении их деятельности оперштаб будет принимать поэтапно в зависимости от эпидемиологической обстановки.
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