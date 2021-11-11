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В Курске традиционно обновили полицейский автопарк ко Дню сотрудника органов внутренних дел

Ввиду антиковидных ограничений, традиционного вручения ключей лично в руки водителям спецмашин не состоялось
В Курске традиционно обновили полицейский автопарк ко Дню сотрудника органов внутренних дел

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Новенькие отечественные «Нивы», «УАЗы», «Гранты» и «Весты» и иномарки «Хёндай», в служебной расцветке со спецсигналами и оборудованием, украшали своим видом Красную площадь Курска, утром  10 ноября. Именно в этот День в нашей стране отмечают профессиональный праздник стражи порядка. Поэтому восемьдесят пять представителей подразделений органов внутренних дел Курской области получили ключи от полицейских машин, передает телеканал ТАКТ.

В современном мире работа большинства подразделений полиции связана с частыми перемещениями, патрулированием, иногда даже с погонями. Тем же участковым уполномоченным приходится преодолевать большие расстояния, чтобы блюсти порядок на вверенных им территориях. Особенно это важно при работе правоохранителей в сельской местности.

Сергей Седых, участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Рыльский»

 «До этого у меня был автомобиль УАЗ. Он уже старенький, достался от прежнего участкового. Конечно, территория находится далеко от районного центра, и добираться проблематично. Тем более с новой машиной будет намного проще»

Современные спецавтомобили оборудованы проблесковыми маячками, видеорегистраторами, радиостанциями и аудиосистемами.

 Сергей Седых, участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Рыльский»

 «Машина новая и хорошо обеспечена технологически. Это, конечно, позволит более эффективно выполнять наши служебно-оперативные задачи»

Заступающих на службу «железных коней» осмотрел губернатор Курской области Роман Старовойт, после чего поздравил всех полицейских с Днем сотрудника правоохранительных органов.

Роман Старовойт, губернатор Курской области

 «Ваша служба имеет особое значение. Борьба с преступностью, обеспечение безопасности на дорогах, защита государственной и частной собственности. Это тот малый перечень задач, которые вы выполняете круглосуточно, в любую погоду. Мир вашим семьям. Счастья. Всего самого дорогого. С праздником, друзья!».

К поздравлениям присоединился и руководитель УМВД России по Курской области Виктор Косарев

Виктор Косарев, начальник УМВД России по Курской области

 «Уважаемые коллеги! Сегодня, в наш основной профессиональный праздник мы вручаем 85 новых служебных автомобилей, централизованно поставленных МВД РФ. С одной простой целью, чтобы мобильно, качественно осуществлять основную задачу по охране общественного порядка, по безопасности наших граждан»

Ввиду антиковидных ограничений, традиционного вручения ключей лично в руки водителям спецмашин не состоялось. Сразу после освящения ровный строй полицейских автомобилей отправился на службу в районные подразделения.

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