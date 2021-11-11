Курянка обокрала своего гостя, пока тот спал

Хозяйка дома воспользовалась тем, что за ней никто не наблюдает и пыталась найти в куртке гостя деньги, но вместо них обнаружила золотые изделия

В Курске в полицию обратился мужчина и заявил об исчезновении цепочки с кулоном, которые он оставил в кармане куртки. Долгое время он не носил вещь, поэтому не смог назвать примерное время пропажи.Правоохранители попросили горожанина вспомнить, где он бывал последние дни и где мог оставлять куртку без присмотра. Выяснилось, что несколько дней назад мужчина оставался в гостях с ночевкой у знакомых. Хозяйка дома воспользовалась тем, что за ней никто не наблюдает и пыталась найти в куртке гостя деньги, но вместо них обнаружила золотые изделия.Украденные украшения на сумму порядка 30 тысяч рублей она выдала сотрудникам полиции, которые прибыли к ней для опроса. Тогда же женщина созналась в краже.Возбуждено уголовное дело. Украшения у курянки изъяли и после проведения оценки вернут владельцу.