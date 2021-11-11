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С 13 ноября курские МФЦ начнут принимать заявления на оформление сделок с недвижимостью и соцуслуги

Все услуги будут предоставляться по предварительной записи
С 13 ноября курские МФЦ начнут принимать заявления на оформление сделок с недвижимостью и соцуслуги

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С 13 ноября многофункциональные центры начнут принимать заявления на оформление сделок с недвижимостью и социальные услуги. Возобновляется предоставление услуг: 

● по кадастровому учету и регистрации прав на недвижимость; 
● по предоставлению сведений из Единого госреестра недвижимости; 
● госуслуг комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области (включая госуслуги, переданные для предоставления органам местного самоуправления). 

Продолжится приём и выдача документов по оформлению и замене российских паспортов. 

Все эти услуги будут предоставляться по предварительной записи. Вопросы можно уточнить в контакт-центре МФЦ по телефону +7 (4712) 74-14-80. 
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