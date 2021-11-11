С 13 ноября курские МФЦ начнут принимать заявления на оформление сделок с недвижимостью и соцуслуги

Все услуги будут предоставляться по предварительной записи

С 13 ноября многофункциональные центры начнут принимать заявления на оформление сделок с недвижимостью и социальные услуги. Возобновляется предоставление услуг:● по кадастровому учету и регистрации прав на недвижимость;● по предоставлению сведений из Единого госреестра недвижимости;● госуслуг комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области (включая госуслуги, переданные для предоставления органам местного самоуправления).Продолжится приём и выдача документов по оформлению и замене российских паспортов.Все эти услуги будут предоставляться по предварительной записи. Вопросы можно уточнить в контакт-центре МФЦ по телефону +7 (4712) 74-14-80.