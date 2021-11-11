С 13 ноября курские МФЦ начнут принимать заявления на оформление сделок с недвижимостью и соцуслуги
Все услуги будут предоставляться по предварительной записи
● по кадастровому учету и регистрации прав на недвижимость;
● по предоставлению сведений из Единого госреестра недвижимости;
● госуслуг комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области (включая госуслуги, переданные для предоставления органам местного самоуправления).
Продолжится приём и выдача документов по оформлению и замене российских паспортов.
Все эти услуги будут предоставляться по предварительной записи. Вопросы можно уточнить в контакт-центре МФЦ по телефону +7 (4712) 74-14-80.