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В Курске 18-летний парень взломал торговый павильон, потому что ему срочно понадобились электронные сигареты

Похищенными аксессуарами парень поделился с друзьями и оставил себе про запас
В Курске 18-летний парень взломал торговый павильон, потому что ему срочно понадобились электронные сигареты

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В Курске 18-летний парень взломал торговый павильон, потому что ему срочно понадобились электронные сигареты. Магазин несколько дней был закрыт на выходной, а когда владелец вернулся, то обнаружил следы взлома и пропажу комплектующих аксессуаров для электронных сигарет.

Полицейские первым делом проверили камеры наблюдения за несколько дней и опросили работников соседних торговых точек. Вскоре их внимание привлек подозрительный молодой человек. На первом опросе юноша сознался в преступлении и объяснил, что ему срочно понадобились электронные сигареты, а так как магазин был, закрыт, он его взломал. Похищенными аксессуарами парень поделился с друзьями и оставил себе про запас. 

Часть похищенного изъята. Сумма ущерба, нанесенного продавцу, устанавливается. Возбуждено уголовное дело.
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