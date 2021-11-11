Похищенными аксессуарами парень поделился с друзьями и оставил себе про запас

В Курске 18-летний парень взломал торговый павильон, потому что ему срочно понадобились электронные сигареты. Магазин несколько дней был закрыт на выходной, а когда владелец вернулся, то обнаружил следы взлома и пропажу комплектующих аксессуаров для электронных сигарет.Полицейские первым делом проверили камеры наблюдения за несколько дней и опросили работников соседних торговых точек. Вскоре их внимание привлек подозрительный молодой человек. На первом опросе юноша сознался в преступлении и объяснил, что ему срочно понадобились электронные сигареты, а так как магазин был, закрыт, он его взломал. Похищенными аксессуарами парень поделился с друзьями и оставил себе про запас.Часть похищенного изъята. Сумма ущерба, нанесенного продавцу, устанавливается. Возбуждено уголовное дело.