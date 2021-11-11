В Курской области селянина оштрафовали за поджог камыша на болоте
Мужчина поджег растительность у поймы реки, чтобы весной ставить сети. Поджигателя буквально поймали «за руку»
Как оказалось, мужчина поджег растительность у поймы реки для очистки территории, чтобы весной ставить сети. Огнеборцы местной пожарной части ликвидировали пожар. Сумма штрафа составила две тысячи рублей.
Следить за пожарной обстановкой в Курской области позволяет информационная система «Термические точки». Всего за сутки, по данным МЧС, подтвердились пять термических точек. В основном, это сжигание порубочных и пожнивных остатков.