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В Курской области селянина оштрафовали за поджог камыша на болоте

Мужчина поджег растительность у поймы реки, чтобы весной ставить сети. Поджигателя буквально поймали «за руку»
В Курской области селянина оштрафовали за поджог камыша на болоте

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В Курской области селянина оштрафовали за поджог камыша на болоте. Опасный инцидент произошел в населенном пункте Шагарово Глушковского района. Как рассказала начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Рыльскому, Глушковскому и Кореневскому районам регионального управления МЧС Алексей Колесник, спасатели отправились на место и буквально «за руку» поймали поджигателя. 

Как оказалось, мужчина поджег растительность у поймы реки для очистки территории, чтобы весной ставить сети. Огнеборцы местной пожарной части ликвидировали пожар. Сумма штрафа составила две тысячи рублей.

Следить за пожарной обстановкой в Курской области позволяет информационная система «Термические точки». Всего за сутки, по данным МЧС, подтвердились пять термических точек. В основном, это сжигание порубочных и пожнивных остатков. 
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