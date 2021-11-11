В Курской области пожарные помогли спасти старика из запертой квартиры

Они проникли в квартиру через окно. Пенсионер лежал на полу без сознания

Накануне в службу спасения Льговского района обратились местные жители и сообщили, что уже несколько дней не видят своего пожилого соседа. По место выехали спасатели и полицейские.Чтобы попасть в квартиру, расположенную на втором этаже многоквартирного дома, где проживает мужчина, мы развернули трехколенную лестницу. Аккуратно отогнули створку окна и пробрались в комнату. 79-летнего мужчину обнаружили на полу, он был жив, но лежал без сознания.На место прибыла бригада скорой медицинской помощи. Пожарные помогли транспортировать курянина в автомобиль, его доставили в больницу.По словам заместителя начальника пожарно-спасательной части Андрея Рыбкина, сообщения с подобными просьбами о помощи приходят достаточно часто. Иногда случайно запираются дети, в других случаях ухудшается самочувствие у пожилых людей.