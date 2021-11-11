Лента новостей / В регионе Сегодня, 18:02 12 ноября в Курской области прогнозируют дождь со снегом Ночью ожидается до 4ºС мороза, днем - до 7°С тепла Читайте также 4 ноября в Курской области прогнозируют туман и до + 15ºС Завтра в Курской области прогнозируют небольшой дождь В пятницу, 12 ноября в Курской области будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем местами пройдет небольшой дождь с мокрым снегом. Скорость ветра составит 8-13 м/с.Грядущей ночью температура воздуха составит от 4ºС мороза 1°С тепла, днем синоптики обещают +2-7ºС. +0 -0