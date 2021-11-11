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12 ноября в Курской области прогнозируют дождь со снегом

Ночью ожидается до 4ºС мороза, днем - до 7°С тепла
12 ноября в Курской области прогнозируют дождь со снегом

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В пятницу, 12 ноября в Курской области будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем местами пройдет небольшой дождь с мокрым снегом. Скорость ветра составит 8-13 м/с.

Грядущей ночью температура воздуха составит от 4ºС мороза 1°С тепла, днем синоптики обещают +2-7ºС.
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