12 ноября в Курской области прогнозируют дождь со снегом

Ночью ожидается до 4ºС мороза, днем - до 7°С тепла

В пятницу, 12 ноября в Курской области будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем местами пройдет небольшой дождь с мокрым снегом. Скорость ветра составит 8-13 м/с.Грядущей ночью температура воздуха составит от 4ºС мороза 1°С тепла, днем синоптики обещают +2-7ºС.