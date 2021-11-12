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Лента новостей / В регионе

С 15 по 18 ноября в трех округах Курска будут отключать электричество

Терпеть неудобства придется жителям более 30 улиц
С 15 по 18 ноября в трех округах Курска будут отключать электричество

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С 15 по 18 ноября в курских электросетях будут проводить плановые ремонтные работы. В связи с этим будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:


В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ: 

15 ноября с 9-00 до 16-30

Ул. Камышовая; ул. Охотничья; 

16 ноября с 9-30 до 15-30 

Ул. Сумская 5; ул. Энгельса 105; Ул. Моковская 2, 2А, 2Б, 2В, 2Г; 

16 ноября с 9-00 до 16-30

Ул. Конорева, 22

17 ноября с 9-30 до 15-30

Ул. 3-я Гуторовская 29-37, 18-32; Ул. 4-я Гуторовская 1-43, 6-38; Ул. Гуторовская 55А, 55Б.

С 16 по 17 ноября с 9-00 до 16-30

Ул. 1, 2-я Силикатная; 1, 2-й Парковые переулки; Ул. Краснополянская 19-21; 2-12

Телефон для справок: 32-32-15 


В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ: 

С 16 по 18 ноября с 9-00 до 16-00 

Ул. Бойцов 9-й Дивизии 88-130А; Ул. Павлуновского 62-64А; 87-89

С 16 по 18 ноября с 9-00 до 12-00 

Ул. Братская 

Телефон для справок: 32-40-89 


В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ: 

с 16 по 17 ноября с 9-00 до 17-00

Ул. Брянская; Ул. Минская; Ул. Гомельская; Ул. Малых 84-180, 45-123;
Васильевский переулок 1-29, 2-28; 2-й Раздельный переулок 2-14, 1-11;
3-й Раздельный переулок 1-21; Киевская 1-55, 2-76; Ивановский переулок 1-7, 2-8; Ул. Подвойского 25-91, 22-96; Ул. Кривецкая 23-93, 22-84; Петропавловский переулок 1-9, 2-22;Ул. Сеймская 2-48, 1-63; Ул. Котлякова 1-85, 2-90

18 ноября с 13-30 до 16-00

Ул. Союзная 49А, 49Б, 51, 51А, 51Б, 53, 53А, 55

Телефон для справок: 26-32-10.

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