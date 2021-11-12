После стрижки в этом салоне заметил, что администратор отошла и незаметно забрал деньги за входной стойкой

В Курске рецидивист похитил деньги из салона красоты. В полиции администратор парикмахерской сообщила, что к концу дня из кассы пропали почти 5 тысяч рублей выручки. Работница салона отошла, чтобы помочь мастеру, а когда вернулась обнаружила недостачу.Благодаря тому, что на здании установлены камеры наблюдения, удалось оперативно установить мужчину, покидающего помещение примерно в тот момент, когда пропали деньги. Ориентировку на розыск направили различным подразделениям полиции. Сотрудники уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными выяснили, что к краже причастен ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления 40-летний мужчина.Курянин после стрижки в этом салоне заметил, что администратор отошла и незаметно забрал деньги за входной стойкой. Их он потратил в тот же день.После задержания мужчина сознался в краже и обещал в ближайшее время возместить ущерб. Однако от наказания его это не спасет. Возбуждено уголовное дело.