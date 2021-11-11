Курян просят проголосовать за появление в сёлах 4G
Поселения, за которые подадут наибольшее количество голосов, первыми подключат к высокоскоростному мобильному Интернету в следующем году
Свой выбор уже сделали свыше 7 тысяч жителей Курской области. Активнее всего голосуют за населенные пункты в Золотухинском, Октябрьском, Железногорском и Курчатовском районах.
Выразить свое мнение можно на портале госуслуг. Для этого нужно перейти на страницу голосования и выбрать населенный пункт. Он должен быть в том регионе, где зарегистрирован голосующий.
Также можно отправить заявление «Почтой России» в Минцифры по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, 10, стр. 2. В письме должны быть указаны фамилия, имя, отчество голосующего, адрес его постоянной регистрации и населенный пункт, за который отдаётся голос.
Результаты объявят в конце декабря. В итоговый перечень войдут населённые пункты с численностью от 100 до 500 человек. В Курской области это 59 сёл и деревень, за которые подадут больше всего голосов.