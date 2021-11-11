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Курян просят проголосовать за появление в сёлах 4G

Поселения, за которые подадут наибольшее количество голосов, первыми подключат к высокоскоростному мобильному Интернету в следующем году 
Курян просят проголосовать за появление в сёлах 4G

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Курян просят проголосовать за появление в сёлах 4G. Всероссийское голосование за проведение мобильного Интернета продолжится до 15 ноября. Поселения, за которые подадут наибольшее количество голосов, первыми подключат к высокоскоростному мобильному Интернету в следующем году по программе устранения цифрового неравенства Минцифры. 

Свой выбор уже сделали свыше 7 тысяч жителей Курской области. Активнее всего голосуют за населенные пункты в Золотухинском, Октябрьском, Железногорском и Курчатовском районах.

Выразить свое мнение можно на портале госуслуг. Для этого нужно перейти на страницу голосования и выбрать населенный пункт. Он должен быть в том регионе, где зарегистрирован голосующий.

Также можно отправить заявление «Почтой России» в Минцифры по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, 10, стр. 2. В письме должны быть указаны фамилия, имя, отчество голосующего, адрес его постоянной регистрации и населенный пункт, за который отдаётся голос.

Результаты объявят в конце декабря. В итоговый перечень войдут населённые пункты с численностью от 100 до 500 человек. В Курской области это 59 сёл и деревень, за которые подадут больше всего голосов.  
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