С 1 декабря льготные проездные в Курске будут продавать по QR-кодам

А с 13 ноября в Курской области возобновляется действие льготных транспортных проездных для школьников и студентов

С 13 ноября в Курской области возобновляется действие льготных транспортных проездных для школьников и студентов, а с 1 декабря приобрести проездные смогут все жители Курской области при предъявлении действующего QR-кода, сертификата о профилактической прививке от коронавируса или справки о перенесенном ковиде.

Сроки действия за неиспользованный период оплаченных льготных проездных продлят. Перенести средства на следующий период можно будет при наличии чека об оплате проездного. Для этого после нерабочих дней необходимо обратиться в Информационный Центр «Регион-Курск» по адресу: ул. Горького, 65А.