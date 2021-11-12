  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске предлагают пустить трамвай на проспект Дериглазова

А от строительства дороги через лесную просеку и дачный поселок в Мокве решено отказаться

Читайте также

В Курске на пресс-конференции рассказали о проекте Генерального плана Курска. Проект нового генплана предусматривает развитие электротранспорта. Протяженность троллейбусных маршрутов предлагается увеличить на 25 километров, трамвайных - на 6. В частности, разработчики предложили проложить трамвайные пути в микрорайон Северный. В комитете градостроительства и архитектуры такую идею назвали смелой. 

От строительства дороги через лесную просеку и дачный поселок в Мокве решили отказаться. Территорию в районе улиц Малышева и Дейнеки не будут застраивать многоэтажными домами. Дорога, соединяющая улицы Полевую и Энгельса, будет двухполосной, как и предлагали куряне на общественных обсуждениях предыдущей версии проекта генплана.

Жители улиц Стрелецкой, Гунатовской, Малых, Очаковской и Цыганского бугра выступали против малоэтажной и среднеэтажной застройки района. Предложение о сохранении на этой территории индивидуального жилищного строительства разработчики включили в новую редакцию документа.

Жители Ахтырских улиц и переулков предлагали отказаться от планов многоэтажной застройки. Проектировщики предложили компромисс: малоэтажную застройку с возможным размещением ИЖС.

Публичные слушания по проекту Генплана Курска пройдут в концертном зале «Свиридовский» 26, 27 и 28 ноября.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

На выходных в Курской области прогнозируют от 2ºС мороза до 8ºС тепла

14 ноября в Курске перекроют движение троллейбусов по улице Сонина

На выходных курских водителей проверят на трезвость

Юных курян уже в декабре вакцинируют от Covid19

В Курской области кроссовер насмерть сбил мужчину

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске