В Курске предлагают пустить трамвай на проспект Дериглазова

А от строительства дороги через лесную просеку и дачный поселок в Мокве решено отказаться

В Курске на пресс-конференции рассказали о проекте Генерального плана Курска. Проект нового генплана предусматривает развитие электротранспорта. Протяженность троллейбусных маршрутов предлагается увеличить на 25 километров, трамвайных - на 6. В частности, разработчики предложили проложить трамвайные пути в микрорайон Северный. В комитете градостроительства и архитектуры такую идею назвали смелой.





От строительства дороги через лесную просеку и дачный поселок в Мокве решили отказаться. Территорию в районе улиц Малышева и Дейнеки не будут застраивать многоэтажными домами. Дорога, соединяющая улицы Полевую и Энгельса, будет двухполосной, как и предлагали куряне на общественных обсуждениях предыдущей версии проекта генплана.





Жители улиц Стрелецкой, Гунатовской, Малых, Очаковской и Цыганского бугра выступали против малоэтажной и среднеэтажной застройки района. Предложение о сохранении на этой территории индивидуального жилищного строительства разработчики включили в новую редакцию документа.





Жители Ахтырских улиц и переулков предлагали отказаться от планов многоэтажной застройки. Проектировщики предложили компромисс: малоэтажную застройку с возможным размещением ИЖС.





Публичные слушания по проекту Генплана Курска пройдут в концертном зале «Свиридовский» 26, 27 и 28 ноября.