В декабре в микрорайоне «Заря» Курска откроются аптека и новый продуктовый магазин

В этом году аптека и магазин там закрылись, что создало значительные неудобства для местных жителей

В декабре в микрорайоне «Заря» откроются аптека и новый продуктовый магазин. В этом году аптека и магазин там закрылись, что создало значительные неудобства для местных жителей.





Собственником помещения, в котором ранее размещался магазин, является Министерство обороны. Для оформления юридической документации на здание городской комитет экономического развития провел работу с департаментом военного имущества Минобороны. Власти провели процедуру оценки и выставили права аренды нежилого помещения в Светлом проезде на аукцион.





Сейчас арендатор определен и в декабре в этом здании заработают продуктовый супермаркет и аптечный пункт.