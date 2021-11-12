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Деревянные двери со здания железнодорожного вокзала Курска отправили на реставрацию

После их вернут на место, а пока, временно, установили пластиковые

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Деревянные двери со здания железнодорожного вокзала отправили на реставрацию, после этого их вернут на место - заверила председатель комитета по охране объектов культурного наследия Курской области Ирина Мусьял. Сейчас на вокзале продолжается ремонт. 
Вместо деревянных дверей установили двери из пластика. Фото пластиковых дверей разошлись по соцсетям, их установки вызвала возмущение курян. Горожан поспешили успокоить - они временные. Их снимут, как только будут готовы деревянные.
Напомним, Железнодорожный вокзал Курска является памятником архитектуры.
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