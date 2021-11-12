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Встреча курского губернатора с одарёнными детьми обойдётся казне почти в 1,5 млн рублей

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В первых числах декабря в Курске запланирована встреча губернатора с одарёнными детьми. Обойдётся она казне  почти в 1,5 млн рублей. Это следует из данных на сайте госзакупок. Сейчас объявлен аукцион по выбору организатора. За эти деньги подрядчику необходимо подготовить 219 бланков «Диплом» в рамках, 141 бланк «Благодарственное письмо» без рамки, 208 букетов, обязанных атласной лентой, в составе которых должны быть хризантемы, розы, матиолы и диантусы, а также крафт-пакеты с логотипом. 
Мероприятие будут обслуживать два профессиональных фотографа, пройдет оно в концертном зале «Свиридовский».
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