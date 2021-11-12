Юных курян уже в декабре вакцинируют от Covid19

Назальная вакцина, предположительно, появится в регионе после Нового года

В Курске в декабре появятся первые партии вакцин от коронавируса для подростков от 14 до 18 лет, сообщает телеканал ТАКТ .

- «Спутник М»— это тот же «Спутник V», только разведенный в соответствии с весом ребенка, - пояснил замгубернатора, Андрей Белостоцкий.





Кроме того, он сообщил о назальном пути вакцинирования, когда препарат попадает в организм человека со спреем в нос. Андрей Викторович отметил, что вакцина в таком виде, предположительно, появится в регионе после Нового года. С помощью спрея можно будет провести и ревакцинацию.





11 ноября в Москве началась заключительная фаза клинического испытания вакцины. В этом исследовании изучается безопасность и эффективность «Спутник М» у людей в возрасте 12—17 лет. Новый препарат очень похож на вакцину «Спутник V», но действующего вещества в нем в пять раз меньше.