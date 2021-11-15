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Курский политолог Владимир Слатинов высказался на тему ограничений для непривитых

Ключевой проблемой низкого уровня вакцинации он называет отсутствие доверия и выбора вакцин

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Известный курский политолог Владимир Слатинов высказался на тему ограничений для непривитых. Пост он опубликовал на своей странице в соцсети. Ключевой проблемой низкого уровня вакцинации он называет отсутствие доверия к вакцине «Спутник V» и к властям. Процитируем его полностью:

«Будучи абсолютным сторонником вакцинации, хочу отметить, что россияне, которых власти всеми силами убеждают и заставляют прививаться, лишены очень важного в этой ситуации права - выбора вакцины.
Я даже не говорю про зарубежные прививки - понятно, что здесь неустраним политический фактор - но торжественно и громко прокукарекав про довольно быстро изготовленные три вида вакцин - неужели нельзя бросить силы на то, чтобы обеспечить сомневающимся людям реальный выбор - ведь это существенно повысит доверие и будет способствовать тому, что многие колеблющиеся, получив возможность выбирать, сознательно пойдут делать прививку!
Увы, ставка сделана на самые простые модели решений - вот есть "Спутник" (действительно, неплохая вакцина) - им и колитесь, а для ускорения процесса подключим админресурс и законодательно установленные ограничения для непривитых. Стилистика очень знакомая - конкурентного предложения у российской элиты нет ни на политическом рынке, ни на "прививочном" - зато полно поразительного высокомерия и самонадеянности, которые в последнее время просто прут из её высших представителей».
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