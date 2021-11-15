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В Курске на улице Крюкова начали укладывать новый асфальт

Погода позволяет, и дорожники продолжают ремонтировать улицы Курска, которые стоят в плане на 2022 год

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Погода позволяет, и дорожники продолжают ремонтировать улицы Курска, которые стоят в плане на 2022 год. Среди них и улица Крюкова - это дорога к госпиталю для ветеранов войн. Еще там многоэтажки, остановки общественного транспорта, школа, детский сад и несколько магазинов. Проезжая часть была сильно изношена. На ее состояние поступали жалобы от местных жителей. 
Сейчас там уже начали укладывать новый асфальт. Предстоит уложить два слоя  покрытия. Далее заменят бортовые камни, дорожные знаки, выровняют по высоте колодцы, восстановят искусственные неровности на проезжей части, нанесут разметку и благоустроят тротуары.
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