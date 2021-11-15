29-летняя курянка украла продукты и алкоголь из торгового центра

Женщина ведет антиобщественный образ жизни и не раз фигурировала в оперативных сводках

Курянка украла продукты и алкоголь из торгового центра по улице Энгельса.





Сообщение о пропаже поступило от сотрудников охраны. Факт кражи обнаружился спустя время в ходе инвентаризации.





Стражи порядка изъяли записи с камер видеонаблюдения и составили фоторобот предполагаемой злоумышленницы. К хищению продуктов питания и алкоголя оказалась причастна 29-летняя жительница Курска. Женщина ведет антиобщественный образ жизни и не раз фигурировала в оперативных сводках.





В полиции она призналась, что спрятала украденное в рюкзак, а на кассе оплатила лишь недорогостоящие покупки.





Курянка стала фигуранткой уголовного дела по факту кражи. Ей может грозить до пяти лет лишения свободы.