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29-летняя курянка украла продукты и алкоголь из торгового центра

Женщина ведет антиобщественный образ жизни и не раз фигурировала в оперативных сводках

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Курянка украла продукты и алкоголь из торгового центра по улице Энгельса.

 Сообщение о пропаже поступило от сотрудников охраны. Факт кражи обнаружился спустя время в ходе инвентаризации.

Стражи порядка изъяли записи с камер видеонаблюдения и составили фоторобот предполагаемой злоумышленницы. К хищению продуктов питания и алкоголя оказалась причастна 29-летняя жительница Курска. Женщина ведет антиобщественный образ жизни и не раз фигурировала в оперативных сводках. 

В полиции она призналась, что спрятала украденное в рюкзак, а на кассе оплатила лишь недорогостоящие покупки.

Курянка стала фигуранткой уголовного дела по факту кражи. Ей может грозить до пяти лет лишения свободы.
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