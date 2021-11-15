ЧП на НЛМК не повлияет на снабжение кислородом пациентов курских больниц

Новолипецкий металлургический комбинат является основным поставщиком медицинского кислорода для курских больниц

Накануне вечером на Новолипецком металлургическом комбинате произошёл взрыв, в результате которого обрушились стены и кровля на площади 250 квадратных метров. Пострадала сотрудница комбината. Пожар потушен, на производственной деятельности предприятия ЧП не отразилось.



