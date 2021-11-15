Как сообщает телеканал ТАКТ, в ходе сегодняшней планёрки губернатор Курской области Роман Старовойт отметил, что утром общался с руководством Липецкой области. Инцидент не повлияет на снабжение пациентов курских больниц медицинским кислородом, основным поставщиком которого и является НЛМК.
ЧП на НЛМК не повлияет на снабжение кислородом пациентов курских больниц
Новолипецкий металлургический комбинат является основным поставщиком медицинского кислорода для курских больниц
Накануне вечером на Новолипецком металлургическом комбинате произошёл взрыв, в результате которого обрушились стены и кровля на площади 250 квадратных метров. Пострадала сотрудница комбината. Пожар потушен, на производственной деятельности предприятия ЧП не отразилось.