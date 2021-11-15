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ЧП на НЛМК не повлияет на снабжение кислородом пациентов курских больниц

Новолипецкий металлургический комбинат является основным поставщиком медицинского кислорода для курских больниц

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Накануне вечером на Новолипецком металлургическом комбинате произошёл взрыв, в результате которого обрушились стены и кровля на площади 250 квадратных метров. Пострадала сотрудница комбината. Пожар потушен, на производственной деятельности предприятия ЧП не отразилось. 

Как сообщает телеканал ТАКТ, в ходе сегодняшней планёрки губернатор Курской области Роман Старовойт отметил, что утром общался с руководством Липецкой области. Инцидент не повлияет на снабжение пациентов курских больниц медицинским кислородом, основным поставщиком которого и является НЛМК.
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