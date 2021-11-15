В Курской области с 16 ноября бумажный сертификат о вакцинации или перенесённом коронавирусе можно будет получить в МФЦ

Услуга по печати сертификатов будет предоставляться в МФЦ без предварительной записи

С 16 ноября бумажный сертификат о вакцинации или перенесённом коронавирусе можно будет получить в многофункциональных центрах. Для этого необходимо предоставить паспорт, СНИЛС и медицинский полис.





Эта услуга доступна и тем, кто не имеет учётной записи на портале госуслуг. Как и прежде, обратиться в МФЦ могут и зарегистрированные пользователи, у которых нет возможности распечатать документ самостоятельно. Важно, что услуга по печати сертификатов будет предоставляться в МФЦ без предварительной записи.

Напомним, сертификат формируется автоматически в виде электронного документа на портале госуслуг.