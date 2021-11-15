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Курский сыр «Малевич» стал серебряным призером национального конкурса «Вкусы России»

А курский мед вошел в десятку лидеров по итогам народного голосования в номинации «Нас выбирают»

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Курский сыр «Малевич» стал призером национального конкурса «Вкусы России». В Минсельхозе состоялась торжественная церемония награждения победителей II Национального конкурса региональных брендов продуктов питания. 24 лучших бренда в 8 номинациях определила экспертная комиссия и жители нашей страны в ходе народного голосования среди сотен участников. 

Авторский сыр «Малевич» удостоен серебряной медали в номинации «Вкус из глубинки». Его производит кооператив «Ферма групп». Уникального вкуса удается достичь за счет старинной рецептуры: твердый сыр покрыт черной коркой из смеси перца и золы вишневых поленьев. Созревает он в течение года. В прошлом году именно этот сорт вошёл в десятку лучших продуктов конкурса «Вкусы России».

Курский мед - в десятке лидеров по итогам народного голосования в номинации «Нас выбирают». Его производит одно из ведущих пчеловодческих предприятий региона - СПССК «Сонькин мед» в Октябрьском районе. Ежегодно в хозяйстве собирают около 15 тонн меда.
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