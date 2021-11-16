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Лента новостей / В регионе

В Курской области сегодня возобновляют работу торговые центры и комплексы

Но только для посетителей с QR-кодом или бумажным сертификатом

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В Курской области сегодня возобновляют работу торговые центры и комплексы. В них будут открыты все непродовольственные магазины, предприятия бытового обслуживания, салоны красоты и парикмахерские. Но всё это удовольствие открыто только для посетителей с QR-кодом, бумажным сертификатом о вакцинации или перенесенном коронавирусе, при этом с даты выздоровления должно пройти не более 6 месяцев. Детям и подросткам до 18 лет запрещено посещать торговые центры и любые заведения общепита без сопровождения родителей. Самостоятельно они могут заходить только туда, где не требуется QR-код. 

В комитете промышленности работает мониторинговая группа, которая будет контролировать обеспечение соблюдения действующих требований режима повышенной готовности.
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