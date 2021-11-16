К 22 ноября планируется завершить строительно-монтажные работы на 1-м и 2-м этажах и приступить к установке медицинского оборудования

Первых пациентов в новом инфекционном госпитале Курска планируют принять в середине декабря. Об этом сообщил заместитель губернатора Андрей Белостоцкий. Он вместе с другим замом главы региона Алексеем Смирновым проинспектировал ход работ на стройке.





Основные строительные работы практически выполнены. Сейчас ведется внутренняя отделка помещений, заканчиваются малярные работы, проводят электрику и вентиляцию. К 22 ноября планируется завершить строительно-монтажные работы на 1-м и 2-м этажах. После этого специалисты сразу приступят к установке медицинского оборудования, а на верхних этажах рабочие будут заканчивать отделку помещений.





В инфекционном корпусе обещают установить всю необходимую аппаратуру для лечения коронавируса. Это реанимационное оборудование, в том числе аппараты ИВЛ, рентген, компьютерный томограф, аппарат искусственной почки и другое – всего около 150 наименований.





Всего корпус рассчитан на 232 места, в том числе 24 реанимационных.