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На ночном пожаре в центре Курска спасли 6 человек, двое из них - дети

Квартира загорелась из-за электрообогревателя

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На ночном пожаре в центре Курска спасли 6 человек, двое из них - дети, сообщает городское управление по делам ГО и ЧС. Сообщение о ЧП поступило в службу спасения спустя полчаса после полуночи. Горела одна из квартир многоэтажного дома по улице Карла Маркса. Погибших и пострадавших, к счастью, нет. 

В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка стен и потолка  детской комнаты, в помещениях зала и коридора огнем уничтожен натяжной потолок, закопчены стены и потолок по всей площади квартиры. 

Как показала экспертиза, причиной возгорания стал тепловой эффект от аварийного режима работы электропроводки электрообогревателя. Это подтверждают и жильцы квартиры. Ребенок первым заметил, что от включенного в сеть обогревателя идет дым, и сказал об этом маме. Она и вызвала сразу же пожарных.
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