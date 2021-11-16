Квартира загорелась из-за электрообогревателя

На ночном пожаре в центре Курска спасли 6 человек, двое из них - дети, сообщает городское управление по делам ГО и ЧС. Сообщение о ЧП поступило в службу спасения спустя полчаса после полуночи. Горела одна из квартир многоэтажного дома по улице Карла Маркса. Погибших и пострадавших, к счастью, нет.





В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка стен и потолка детской комнаты, в помещениях зала и коридора огнем уничтожен натяжной потолок, закопчены стены и потолок по всей площади квартиры.





Как показала экспертиза, причиной возгорания стал тепловой эффект от аварийного режима работы электропроводки электрообогревателя. Это подтверждают и жильцы квартиры. Ребенок первым заметил, что от включенного в сеть обогревателя идет дым, и сказал об этом маме. Она и вызвала сразу же пожарных.