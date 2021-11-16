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37-летняя курянка отдала мошенникам почти полмиллиона, пытаясь заработать на инвестициях

Женщина нашла в интернете сайт с предложением легкого и быстрого заработка

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За прошедший день восемь курян пополнили счета телефонных мошенников на сумму свыше 2 миллионов рублей. 

Например, 37-летняя жительница Курска лишилась крупной суммы денег, пытаясь заработать на инвестициях. Женщина нашла в интернете сайт с предложением легкого и быстрого заработка. Связавшись с менеджером по указанному телефону, она сделала первоначальный взнос в размере 12 тысяч рублей.
 
Желая получить прибыль, курянка за неделю перевела посторонним лицам на электронный кошелек все свои сбережения и оформила несколько кредитов. Когда сумма ущерба составила порядка полумиллиона рублей, женщина рассказала о случившемся супругу.
 
Семейная пара попыталась  самостоятельно вернуть капиталовложения, но связь с преступниками внезапно оборвалась. Тогда горожанка обратилась за помощью в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Аферистов ищут.
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