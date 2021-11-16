37-летняя курянка отдала мошенникам почти полмиллиона, пытаясь заработать на инвестициях

Женщина нашла в интернете сайт с предложением легкого и быстрого заработка

За прошедший день восемь курян пополнили счета телефонных мошенников на сумму свыше 2 миллионов рублей.





Например, 37-летняя жительница Курска лишилась крупной суммы денег, пытаясь заработать на инвестициях. Женщина нашла в интернете сайт с предложением легкого и быстрого заработка. Связавшись с менеджером по указанному телефону, она сделала первоначальный взнос в размере 12 тысяч рублей.

Желая получить прибыль, курянка за неделю перевела посторонним лицам на электронный кошелек все свои сбережения и оформила несколько кредитов. Когда сумма ущерба составила порядка полумиллиона рублей, женщина рассказала о случившемся супругу.

Семейная пара попыталась самостоятельно вернуть капиталовложения, но связь с преступниками внезапно оборвалась. Тогда горожанка обратилась за помощью в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Аферистов ищут.