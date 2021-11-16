Открыть его планируется летом 2023 года

В следующем году в Курске начнут строить Дворец бракосочетаний. Открыть его планируется летом 2023 года. Проект представили губернатору. За основу взят проект из реестра Минстроя, он уже реализован в Санкт-Петербурге. Его доработают под потребности Курской области.





Завершается формирование земельных участков между проспектом Победы и улицей Рябиновой в Курске, где расположится Дворец. На прилегающей к зданию территории сделают благоустроенную зону для регистраций на открытом воздухе, мини-сквер и парковку.

Также губернатор поручил заняться озеленением вдоль проспекта Победы перед Дворцом бракосочетаний, заранее продумать организацию дорожного движения и доступность Дворца для маломобильных курян.