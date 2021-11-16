«Ждет 30 лет». Курянка после детского дома так и не дождалась положенное ей жилье

По закону, региональные власти обязаны выделить жилье сироте из специального жилищного фонда. Власти ссыла​ на то, что жилья в фонде нет

Надежда Хмеленко родом из Обоянского района. Оттуда она попала в дом малютки, детдом, после отучилась на швею. Когда выпустилась, то в прямом смысле слова, оказалась на улице. Сначала ее приютили добрые люди, потом долгие годы снимала жилье. О своем и не мечтала – при попытке встать на очередь, еще тогда, в девяностые, ей ответили отказом. Так и живет она в съемных комнатах, выбирая подешевле, на что хватает денег.

Я подешевле, конечно, получаю я, я не могу ни ипотеку взять, ни кредит, потому что мне хотя бы вот заплатить хозяйке коммунальные, я ж тоже не могу жить так вот, можно я бесплатно буду жить. – поделилась Надежда Хмеленко.

Не жизнь, а выживание. Зарплаты швеи кое - как хватает на съем и еду, ничего лишнего позволить себе уже не может. Сейчас женщина живет в общежитии на девяти квадратных метрах, где даже в обуви стоять холодно, а из щелей в окнах дует ветер. Со своей судьбой Надежда почти смирилась, пока случайно не узнала, что имеет право на получении жилья от государства.

Когда я узнала что мне положено жилье, я побежала по всем инстанциям, в администрацию, писать заявление, подавать, в жилищный департамент, все, мне одни отказы, вы не стали до двадцати лет на очередь. – Надежда Хмеленко.

По закону, муниципалитет должен выделять жилье тем, кто получил статус сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей. По решению районного суда города Курска было признано право на жилое помещение как ребенку - сироте. Оно вступило в силу еще 29 июля, однако теперь женщине сказали снова ждать. Сколько, ей так и не ответили, ссылаясь на то, что жилья в фонде нет.

Поехала исполнительный лист отвозить, судебным приставам, позвонила, они уже видно потом отвезли комитету, на Моковскую, с комитета мне позвонили, привезите копию решения суда, я привезла им, говорю что мне делать, они – ждите, говорю, а сколько мне ждать, они – я не знаю, жилья нету.

По закону, региональные власти обязаны выделить жилье сироте из специального жилищного фонда. Но далеко не всегда это происходит вовремя. Порой заветной квартиры приходится ждать годами, в случае Надежды – это тридцать лет.