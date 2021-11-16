Днем 17 ноября синоптики обещают от -2ºС до +3°С

Грядущей ночью в Курской области прогнозируют до 10ºС мороза. Днем тоже похолодание продолжится - синоптики обещают от -2ºС до +3°С.

В течение дня 17 ноября ожидается небольшая облачность, без осадков. Скорость ветра составит 5-10 м/с.