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Грядущей ночью в Курской области прогнозируют до 10ºС мороза

Днем 17 ноября синоптики обещают от -2ºС до +3°С

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Грядущей ночью в Курской области прогнозируют до 10ºС мороза. Днем тоже похолодание продолжится - синоптики обещают от -2ºС до +3°С.
В течение дня 17 ноября ожидается небольшая облачность, без осадков. Скорость ветра составит 5-10 м/с.
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