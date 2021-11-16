Реставрация завершится в 2023-м. Работы обойдутся бюджету в 700 тысяч

В Курске в этом году начнут ремонт дома-музея астронома Федора Семенова и изобретателя Анатолия Уфимцева. В марте 2019-го там произошел пожар. Здание является объектом культурного наследия федерального значения.





До конца года там проведут противоаварийные работы. Реставрация завершится в 2023-м. Как сообщила председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Ирина Мусьял, для обеспечения сохранения этого объекта культурного наследия в ближайшее время актуализируют имеющуюся научно-проектную документацию.





Работы обойдутся бюджету в 700 тысяч рублей.