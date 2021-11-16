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С 1 декабря в Курской области возобновляется действие льготных проездных

Но только для привитых

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С 1 декабря в Курской области возобновляется действие льготных проездных. Переносится на следующий месяц действие оплаченных льготных билетов, приобретенных на ноябрь. 
Продлить действие проездных можно с 21 ноября по 10 декабря в киосках реализации и пополнения транспортных карт льготника. Для этого необходимо предъявить чек, подтверждающий оплату проезда за ноябрь и действующий QR-код, подтверждающий наличие прививки от ковида либо факт перенесенного коронавируса, со сроком не более 6 месяцев с даты выздоровления. Если QR-кода нет, можно показать бумажный сертификат или справку от врача.
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