С декабря через Курск будет ходить двухэтажный скоростной поезд

Составы по маршруту Санкт-Петербург — Белгород будут ходить ежедневно

С 12 декабря через Курск будет ходить двухэтажный скоростной поезд. Составы №29/30 Санкт-Петербург — Белгород будут ходить ежедневно, отправляясь из Санкт-Петербурга в 21:20 и прибывая в Курск в 12:04. Из Курска поезд будет отправляться в 18:27 и прибывать в Санкт-Петербург в 10:13. В Москве поезд будет делать остановку на новом вокзальном комплексе Восточный (терминал Черкизово).





Поезда будут сформированы только из купейных вагонов. Для маломобильных пассажиров в одном из вагонов есть подъемное устройство, а вся информация в вагоне продублирована шрифтом Брайля.

В связи с назначением поезда №29/30 Санкт-Петербург – Белгород с 1 декабря выводятся из расписания скоростные электропоезда «Ласточка» №745 Москва – Белгород отправлением из Москвы в 6:48 и №746 Белгород – Москва отправлением из Курска в 18:27.