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В Курской области браконьеры застрелили косулю на глазах у охотоведа

50-летний житель Курчатова уже дал признательные показания

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В Курчатовском районе в полицию поступило сообщение от главного специалиста «Курскохотрыбцентра» о том, что неподалёку от села Кожля может вестись незаконная добыча зверя. В указанное место сразу же выехали сотрудники полиции.
В этот момент рейдовый осмотр проводил охотовед. Он заметил двух гончих собак, которые вели зверя. Поблизости на позициях стояли несколько мужчин с оружием. При проверке документов выяснилось, что  лицензия у них есть, но на отстрел только пушного зверя. Рядом послышался лай собак и серия выстрелов. Охотовед направился в сторону шума и нашёл убитую косулю. Стрелявший скрылся в лесополосе.
На место происшествия выехали полицейские. При осмотре нашли свежестрелянную гильзу и другие следы, оставленные предполагаемым подозреваемым. В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность стрелявшего охотника установили «по горячим следам». 50-летний житель Курчатова уже дал признательные показания. Выяснилось, что он находился на территории Курчатовского района в компании нескольких знакомых мужчин. Установлено, что карабин, из которого был произведён выстрел в двухлетнюю косулю, официально зарегистрирован, на оружие есть действующая лицензия.

По факту произошедшего начата доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 258 УК РФ. Наказанием за незаконную охоту может стать крупный штраф и даже лишение свободы на срок до 2 лет.
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