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В Курской области с 20 ноября стоматологии начнут принимать плановых пациентов и возобновят работу фуд-корты

Откроется боулинг, но по предварительной записи и по QR-кодам

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В Курской области с 20 ноября снимут часть ковидных ограничений. Возобновят работу фуд-корты, но только на вынос. Откроется боулинг, но по предварительной записи и по QR-кодам или справкам о перенесенном коронавирусе.

Стоматология возобновит оказание плановой помощи. Раньше они принимали только экстренных пациентов.

Службы занятости смогут принимать посетителей, если для оказания услуги требуется личный визит, по предварительной записи и с QR-кодом, сертификатом или справкой.

С 22 ноября предлагается разрешить тренировки в группах начальной подготовки в спортивных учреждениях.
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