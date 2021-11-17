В Курской области с 20 ноября стоматологии начнут принимать плановых пациентов и возобновят работу фуд-корты

Откроется боулинг, но по предварительной записи и по QR-кодам

В Курской области с 20 ноября снимут часть ковидных ограничений. Возобновят работу фуд-корты, но только на вынос. Откроется боулинг, но по предварительной записи и по QR-кодам или справкам о перенесенном коронавирусе.





Стоматология возобновит оказание плановой помощи. Раньше они принимали только экстренных пациентов.





Службы занятости смогут принимать посетителей, если для оказания услуги требуется личный визит, по предварительной записи и с QR-кодом, сертификатом или справкой.





С 22 ноября предлагается разрешить тренировки в группах начальной подготовки в спортивных учреждениях.