нашем регионе действуют три аппарата уполномоченных – по правам ребенка, по правам предпринимателей и по правам человека. Они продолжат функционировать в полном объеме

В Курской области хотят изменить структуру аппаратов уполномоченных. В нашем регионе действуют три аппарата уполномоченных – по правам ребенка, по правам предпринимателей и по правам человека.





Законопроектом предполагается, что функционал уполномоченных сохранится в полном объеме, а сотрудники этих аппаратов станут работать в штате более крупного государственного учреждения, что освободит их от самостоятельного ведения бухгалтерского учета, статистической отчетности, кадровой работы и другой несвойственной нагрузки, связанной с функционированием трех юридических лиц. Это позволит все силы сосредоточить на основной деятельности.





Законопроект в декабре вынесут в областную Думу.