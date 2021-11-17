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Лента новостей / В регионе

В Курской области хотят изменить структуру аппаратов уполномоченных

нашем регионе действуют три аппарата уполномоченных – по правам ребенка, по правам предпринимателей и по правам человека. Они продолжат функционировать в полном объеме

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В Курской области хотят изменить структуру аппаратов уполномоченных. В нашем регионе действуют три аппарата уполномоченных – по правам ребенка, по правам предпринимателей и по правам человека.

Законопроектом предполагается, что функционал уполномоченных сохранится в полном объеме, а сотрудники этих аппаратов станут работать в штате более крупного государственного учреждения, что освободит их от самостоятельного ведения бухгалтерского учета, статистической отчетности, кадровой работы и другой несвойственной нагрузки, связанной с функционированием трех юридических лиц. Это позволит все силы сосредоточить на основной деятельности.

Законопроект в декабре вынесут в областную Думу.
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