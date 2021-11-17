В Курске в торговых центрах продолжились проверки масочного режима

В ходе рейдов выдано всего одно уведомление

В Курске сотрудниками комитета экономического развития, администраций округов и представители городского управления по делам ГО и ЧС проверили открывшиеся торговые центры на соблюдение масочного режима. Всего проверили 58 магазинов и организаций обслуживания.





В числе проверенных ТЦ "Манеж", ТЦ "Европа", магазины сети "Магнит" и "Магнит-Косметик", "Добропек", парикмахерские и салоны красоты. В ходе рейдов выдано всего одно уведомление.





Сотрудники департамента пассажирского транспорта в свою очередь накануне проверили 79 единиц общественного транспорта.