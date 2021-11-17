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Лента новостей / В регионе

В Курске в торговых центрах продолжились проверки масочного режима

В ходе рейдов выдано всего одно уведомление

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В Курске сотрудниками комитета экономического развития, администраций округов и представители городского управления по делам ГО и ЧС проверили открывшиеся торговые центры на соблюдение масочного режима. Всего проверили 58 магазинов и организаций обслуживания. 

В числе проверенных ТЦ "Манеж", ТЦ "Европа", магазины сети "Магнит" и "Магнит-Косметик", "Добропек", парикмахерские и салоны красоты. В ходе рейдов выдано всего одно уведомление. 

Сотрудники департамента пассажирского транспорта в свою очередь накануне проверили 79 единиц общественного транспорта.
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