В Курской областной Думе состоялись общественные слушания по бюджету

Проект главного финансового документа Курской области проверялся не только финансистами и народными избранниками, но также Общественной палатой

В Курской областной Думе прошли публичные слушания по проекту областного бюджета на 2022 год и на плановый период двух следующих, сообщает телеканал ТАКТ . В мероприятии традиционно приняли участие депутаты регионального парламента, представители областной администрации, федеральных органов власти, а также общественники. Председатель областной Думы Юрий Амерев подчеркнул, что слушаниям предшествовала большая работа по подготовке главного финансового документа.





Юрий Амерев, председатель Курской областной Думы:

«Подготовка очень большая была проведена в последние месяцы и комитетом финансов и специалистами. Бюджетным комитетом Курской областной Думы, депутатами. Я уверен, что бюджет следующего года будет социально ориентированным. И очень приятно слышать слова из уст финансистов, что бюджет будет увеличен буквально по всем статьям, мы ожидаем увеличения финансовой помощи от федерации».





В руководстве областной администрации подтверждают – деньги из центра действительно ожидаются. Причем немалые. Конкретная сумма станет известна 23 ноября, когда в Государственной Думе во втором чтении будет принят федеральный бюджет.





Ольга Родионова, заместитель губернатора Курской области:

«Мы вели предварительную работу с министерствами, с ведомствами, мы ожидаем удвоение помощи. Но скажем об этом после 23 ноября, все-таки дождемся официальных цифр».





Проект главного финансового документа Курской области проверялся не только финансистами и народными избранниками, но также Общественной палатой. Ее представители озвучили экспертное заключение.





Людмила Дремова, заместитель председателя Общественной палаты Курской области:

«По результатам проведенного анализа законопроекта необходимо отметить, что бюджет сохраняет свою социальную значимость. Это очень хорошо. Такое постоянство, говорит о положительности формирования бюджета. В проекте бюджета в полном объеме предусмотрены средства на исполнение указов

президента. И мы говорим о том, что с первого февраля 22 года предусматривается индексация отдельных мер социальной поддержки на 4%».





Алексей Лазарев, председатель Общественной палаты Курской области:

«Мне кажется, что самая главная задача выполняется. Сохранили наш натуральный народный бюджет на благо всех жителей».





Доходы областного бюджета на 2022 год планируются в сумме свыше 64 миллиардов рублей; аналогично на 2023-й.; на 2024 год – уже более 65 миллиардов. Расходы на следующий год составят 76 с половиной миллиардов рублей.





В структуре расходов объем средств на социально-культурную сферу составит почти 53 миллиарда. Это почти 70% всех расходов. На финансовое обеспечение региональных проектов планируется направить 10,5 млрд. рублей. На 17% больше, чем в нынешнем году.

Звучали замечания и предложения, но в целом участники слушаний одобрили проект главного финансового документа.





Ольга Родионова, заместитель губернатора Курской области:

«В этом году у нас первоначальный бюджет с ростом к первоначальному бюджету 21 года на 12 миллиардов. Такого у нас никогда не было. Это очень знаковый момент. И это надо понимать. Поэтому все отрасли у нас будут с увеличением»

Юрий Амерев, председатель Курской областной Думы:

«Задача нас, как депутатов, и задача бюджета – работать для каждого человека. Как в целом для развития нашего края, так и для каждого человека. Именно на это нас нацеливает и президент, задачи по исполнению бюджета по социальным программам. И на это нацелена администрация, и депутаты Курской областной Думы»

Теперь судьба региональной казны будет решаться депутатами Курской областной Думы. Заседание состоится уже 18 ноября.