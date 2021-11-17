И обязать предприятие сократить или исключить выбросы от плавильной печи

Прокуратура Сеймского округа Курска требует приостановить работу «Экотекс-К» и обязать предприятие сократить или исключить выбросы от плавильной печи, чтобы они не превышали предельно допустимую концентрацию вредных веществ. Соответствующий иск направлен в суд.





Надзорное ведомство совместно с специалистами Центрально-межрегионального управления Росприроднадзора по обращениям курян провело проверку предприятия. Проверка показала, что в ходе производственной деятельности, «Экотекс-К» в 4,3 раза допускает превышение нормативов выбросов по свинцу, а это опасно для здоровья местных жителей.