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Лента новостей / В регионе

В Курской области этой ночью прогнозируют до 11ºС мороза

Днем синоптики прогнозируют от 2ºС мороза до 3°С тепла

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В четверг, 18 ноября в Курской области ожидается переменная облачность, 
преимущественно без осадков.

Ночью похолодает до 6-11ºС мороза, днем синоптики прогнозируют от 2ºС мороза до 3°С тепла. Скорость ветра составит 5-10 м/с.
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