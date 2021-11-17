В Курской области этой ночью прогнозируют до 11ºС мороза

Днем синоптики прогнозируют от 2ºС мороза до 3°С тепла

В четверг, 18 ноября в Курской области ожидается переменная облачность,

преимущественно без осадков.





Ночью похолодает до 6-11ºС мороза, днем синоптики прогнозируют от 2ºС мороза до 3°С тепла. Скорость ветра составит 5-10 м/с.