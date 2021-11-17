Лента новостей / В регионе Сегодня, 18:15 В Курской области этой ночью прогнозируют до 11ºС мороза Днем синоптики прогнозируют от 2ºС мороза до 3°С тепла Читайте также Завтра в Курской области прогнозируют от 3ºС мороза ночью до 11ºС тепла днем Этой ночью в Курской области похолодает до 4ºС мороза В четверг, 18 ноября в Курской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.Ночью похолодает до 6-11ºС мороза, днем синоптики прогнозируют от 2ºС мороза до 3°С тепла. Скорость ветра составит 5-10 м/с. +0 -0