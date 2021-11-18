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В Курске завершился ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» 2021 года

Работы на объектах 2022-го, начатые сейчас, продолжаются

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В Курске завершился ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» 2021 года. Специалисты завершают приемку объектов. Работы прошли во всех округах.

Самые протяженные объекты – улицы Верхняя и Нижняя Казацкие, Силикатный проезд, улица Дзержинского. На этих улицах дорожники сняли старый асфальт и уложили два слоя нового, обновили бордюры, нанесли разметку термопластиком и заменили дорожные знаки. При необходимости устанавливали барьерное и перильное ограждение.

На улицах Радищева, Гоголя, Павлова, Рышковской, Привокзальной и Сонина уже выполнены основные работы. На ряде объектов подрядным организациям осталось установить технические средства организации дорожного движения, где-то нанести разметку. На Крюкова, Тускарной, Чумаковской и Чайковского продолжается укладка асфальта. Эти улицы должны были ремонтировать в следующем году, но благодаря дополнительному финансированию работы начали уже сейчас. Пока погода благоприятна, на участках задействовано несколько бригад, дорожники стараются завершить работы максимально быстро и без потери качества.
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