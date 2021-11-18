В Курскую область поступили очередные партии Спутника V», «ЭпиВакКороны» и «Спутника Лайт»

По последним данным оперштаба, первым компонентом вакцины в регионе привито 548 618 человек - это 77% от плана

В Курскую область поступили очередные партии противоковидных вакцин: 1,5 тысячи доз «Спутника V», более 7 тысяч доз «ЭпиВакКороны» и 1 200 «Спутника Лайт». Вакцина распределяется между прививочными пунктами.

По последним данным оперштаба, первым компонентом вакцины в регионе привито 548 618 человек - это 77% от плана. Полностью завершил курс вакцинации 493 131 курянин.

Записаться на прививку можно через портал госуслуг и по телефону поликлиники по месту жительства. Прививочные пункты в торговых центрах Курска Central Park, «Европа» на проспекте Хрущева, «МегаГРИНН», а также в курском цирке и торговом центре «Европа-26» в Железногорске работают без предварительной записи.