Курянин ранее уже был судим за хранение запрещенных препаратов

В Курске транспортные полицейские задержали 30-летнего горожанина с «синтетикой». У мужчины при личном досмотре обнаружили и изъяли пакетик с кристаллообразным веществом белого цвета. Экспертиза показала, что это наркотическое средство – производное N–метилэфедрона массой свыше полуграмма.





Курянин ранее уже был судим за хранение запрещенных препаратов. Он признался, что «синтетику» приобрел через тайник-закладку для личного употребления.





Возбуждено уголовное дело, задержанному избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Ведется расследование.