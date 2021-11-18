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В Курске транспортные полицейские задержали 30-летнего горожанина с «синтетикой»

Курянин ранее уже был судим за хранение запрещенных препаратов

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В Курске транспортные полицейские задержали 30-летнего горожанина с «синтетикой». У мужчины при личном досмотре обнаружили и изъяли пакетик с кристаллообразным веществом белого цвета. Экспертиза показала, что это наркотическое средство – производное N–метилэфедрона массой свыше полуграмма.

Курянин ранее уже был судим за хранение запрещенных препаратов. Он признался, что «синтетику» приобрел через тайник-закладку для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело, задержанному избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
Ведется расследование.
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