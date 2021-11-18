Генпрокуратура выявила картельный сговор при поставках лекарств для онкобольных в Курской области

А также в каждом третьем регионе России

Генпрокуратура выявила картельный сговор при поставках лекарств для онкобольных в каждом третьем регионе России. Об этом сообщил глава надзорного ведомства Игорь Краснов, выступая с отчетом в Госдуме. Он подчеркнул, что по поручению президента продолжаются проверки схем закупок медикаментов.

Пресечены многочисленные нарушения прав пациентов: например, несоблюдаются сроки и порядок оказания им плановой и неотложной помощи.

Краснов сообщил, что в Карелии, Владимирской, Курской, Новгородской, Орловской областях и Севастополе прокурорами приняты жесткие меры в связи с несвоевременным обеспечением лекарствами инвалидов или полным отсутствием необходимых препаратов, что нередко было вызвано волокитой чиновников и нарушениями в ходе закупочных процедур.